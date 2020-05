Coronavirus, maxi rissa davanti a un bar e quattro arresti. Scattano le multe anti covid

Intervento in piena notte degli agenti della squadra volante della Questura, coadiuvati da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri e da una della Guardia di Finanza, per una maxi rissa con venti persone in un bar di Castel del Piano. All’arrivo della volante e delle altre pattuglie alcuni partecipanti alla rissa hanno fatto repentinamente perdere le proprie tracce. Attivate le ricerche sonostati subito rintracciati quattro giovani italiani, tre uomini, di cui uno con precedenti di polizia per reati inerenti sostanze stupefacenti, lesioni ed un Daspo emesso dalla Questura di Modena, ed una donna, tutti in stato di alterazione alcoolica. Alla richiesta da parte degli Agenti di mostrare i propri documenti i giovani si sono scagliati violentemente contro gli operatori, aggredendoli senza scrupoli. Ristabiliti gli equilibri, mettendo in situazione di non nuocere i 4 e condotti i primi accertamenti, supportati anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, luogo della rissa, gli Agenti hanno arrestato i 3 uomini, 2 di 27 anni di età ed uno di 24 e la donna 29enne, per i reati di resistenza a pubblico Ufficiale e lesioni personali oltre a deferire all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata 2 dei tre uomini e la donna. “Abbiamo visto scene di violenza inaudita – dichiara il Questore della provincia di Perugia, Antonio Sbordone – tra i giovani, e ce n’erano almeno 20 in quel momento, tutti senza mascherina e poi nei confronti dei nostri agenti. C’è quindi il tema della movida e c’è il tema della violenza: saremo inflessibili. Qui ci vuole l’impegno di tutti, forze di polizia, istituzioni, associazioni di categoria ed anche famiglie. E’ quanto mai necessario fare gioco di squadra perché la posta in gioco è troppo alta”. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate alla valutazione delle responsabilità di partecipazione alla rissa di altri soggetti nonché per l’applicazione delle sanzioni previste in materia Covid-19.