Emergenza Covid, Federcaccia dona macchinari agli ospedali di Perugia e Terni

Taiwan, si insedia presidente Tsai: appello al dialogo a Pechino

Roma, 20 mag. (askanews) - La nuova vittoria di Tsai Ing-wen nelle presidenziali a Taiwan non era stata per Pechino una buona notizia. E' anche l'eccezionale efficacia di Taipei nel domare il nuovo coronavirus, che nella Cina popolare ha avuto la sua origine, non mette una buona luce il continente rispetto alla vibrante democrazia in campo in quella che Pechino considera solo una provincia ...