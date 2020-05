Coronavirus, Fase 2 con un nuovo caso positivo a Città di Castello. Il secondo consecutivo negli ultimi due giorni (leggi qui). Il sindaco Luciano Bacchetta commenta così: “L’aggiornamento registra un nuovo positivo, non voglio tranquillizzare ma si tratta di positività asintomatiche e la situazione di questa persona è sotto controllo. Facciamo gli auguri di pronta guarigione. Il contesto continua ad essere buono e questa nuova fase di riaperture sarà un test significativo per capire quanto è ancora forte la presenza del virus tra le persone e sarà importante testare la situazione per poi eventualmente prendere provvedimenti. Per ora mi sembra che le cose stanno procedendo in maniera positiva".