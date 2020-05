Minaccia la compagna con un coltello da cucina per gelosia, 31enne arrestato dalla polizia

Gli agenti della questura di Perugia hanno arrestato un uomo di 31 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per minacce aggravate. I provvedimenti sono scattati dopo l'intervento della squadra volante a seguito della richiesta di aiuto di una donna scesa in strada terrorizzata dal comportamento del compagno. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l'uomo, con precedenti di polizia, aveva fin dalle prime luci dell’alba cominciato a minacciare la donna per motivi di gelosia, non risparmiando anche i familiari della compagna.

La richiesta di aiuto della donna è arrivata mentre l'uomo era ancora all’interno dell’abitazione, dove erano presenti i genitori della donna e i figli minori.

In particolare, dalle prime ricostruzioni, emergeva che il cittadino albanese, ossessionato dalla ricerca di un ipotetico amante all’interno dell’abitazione, aveva terrorizzato tutti i presenti brandendo un coltello da cucina, poi sequestrato dagli agenti.