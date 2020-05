Violento temporale da Cerbara di Città di Castello fino a San Giustino e Citerna. Il nubifragio, con annessa grandinata, ha assestato un colpo durissimo al settore agricolo della vallata, in modo particolare, al comparto tabacchicolo che nonostante il ritardo per il blocco da lockdown era riuscito a recuperare un po’ di terreno. Negli ultimi dieci giorni addirittura il tabacco era stato piantato. Situazione complicata anche per quanto riguarda gli allagamenti.

