Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini tre persone, tutte di nazionalità straniera (un 38enne e un 39enne, cittadini marocchini e un 49enne tunisino), sono state denunciate per invasione di edifici, che punisce “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”; per il 49enne è scattata anche la denuncia per inosservanza a un foglio di via. L'azione è stata portata avanti dagli agenti del commissariato di Assisi.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL’UMBRIA DI MARTEDI’ 19 MAGGIO