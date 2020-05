Incidente stradale sulla 75 Centrale Umbra, traffico in tilt sulla carreggiata sud in direzione Foligno

Un incidente stradale si è verificato lungo la statale 75 Centrale Umbra nel pomeriggio di lunedì 18 maggio. In considerazione del sinistro, Anas segnala rallentamenti e code sulla carreggiata sud in direzione Foligno, tra gli svincoli di Cannara e Spello. A causa dell'incidente e della presenza sulla sede stradale dei veicoli coinvolti, il transito è consentito sulla corsia di sorpasso. Quanto alla dinamica, le cui cause sono in corso di accertamento, un veicolo ha urtato la macchian operatrice di un’impresa impegnata in attività di sfalcio del verde ai margini della sede stradale per conto di Anas. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, il 118 e il personale Anas