Continuano i sopralluoghi da parte dei carabinieri guidati dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della piccola Greta, la bambina di tre anni ritrovata morta in una piscina di ex agriturismo di Pontecentesimo a Foligno. Prende sempre più piede l'ipotesi che il percorso fatto dalla bambina sia quello di circa 2 chilometri rispetto a quello di 900 metri che appare senza dubbio più scosceso. La procura di Spoleto ha aperto un fascicolo contro ignoti. Previsti per lunedì 18 maggio alle 10 i funerali presso il campo sportivo di Pieve Fanonica.