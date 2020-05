Tutti negativi i tamponi effettuati ai medici di famiglia di Magione di recente sottoposti controlli per verificarne l'eventuale positività al Coronavirus. Il quadro sanitario a Magione è il seguente: 1 positivo asintomatico, 20 guariti, 4 in isolamento, per 462 isolamento concluso. Anche se ci vorrà ancora tempo per tornare a vederlo riaperto e funzionante, il Comune di Magione – con finanziamenti governativi per il miglioramento energetico degli immobili pubblici – ha completamente rinnovato la centrale termica del palasport. Un intervento per oltre 50mila euro, realizzato da Termosanitaria Srl di Perugia, che consente un notevole salto di qualità per la struttura abbattendone i costi di gestione e migliorandone le prestazioni termiche. I lavori sono stati seguiti dall'ufficio Lavori pubblici, responsabile Maurizio Fazi e dall'assessore Ollieri Massimo. Non mancano ovviamente situazione con criticità (leggi qui).