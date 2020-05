Morto nello schianto sul raccordo 41enne meccanico appassionato di Ducati

E’ morto venerdì in un incidente stradale Daniele Ciappelloni, 41 anni, di Colle Umberto. La sua Ducati 999 si è andata a scontrare contro un furgone in coda sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, all’altezza di Ferro di Cavallo, direzione Ponte San Giovanni. Fatale un incolonnamento per un cantiere Anas lì vicino. E’ stato istituito un restringimento di corsia.

Il motociclista ha tamponato violentemente il furgone in coda.

Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e 118. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17,30. La chiamata al pronto soccorso è arrivata da un automobilista presente sul posto. I sanitari sono arrivati e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne. L’uomo alla guida del furgone, un trentenne, è stato portato in ospedale in stato di choc.

Ciappelloni, meccanico e titolare dell’omonima autofficina di Capocavallo, la Ciappelloni Garage, conviveva con una ragazza di Perugia e non aveva figli. Motociclista con anni di esperienza alla guida, era un appassionato del marchio Ducati. Ma non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’incolonnamento.

Sul posto dell’incidente si sono recati anche i mezzi Anas. La strada è rimasta bloccata per alcune ore.Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso. Il traffico è deviato su viabilità secondaria con uscita obbligatoria a Corciano (km 46,750) e rientro allo svincolo Ferro di Cavallo (km 50,900). La Polstrada ha comunque indicato nel tamponamento a seguito della coda causata dai cantieri la dinamica dell’incidente.

Cantieri che sono stati avviati durante il lockdown e che da lunedì saranno incrementati fino a tutta l’estate.