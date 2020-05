Operazione antidroga della polizia in centro e alla stazione, un arresto e tre denunce

Un'operazione antidroga congiunta ha visto impegnati a Perugia agenti della polizia che, con il contributo delle unità cinofile della guardia di finanza, hanno passato al setaccio il centro storico di Perugia e la zona di Fontivegge. L’operazione, coordinata dalla squadra mobile e che ha visto anche la partecipazione di personale del reparto Prevenzione crimine e delle Unità territoriali della questura, ha portato all’arresto di un tunisino, che dovrà scontare una pena di 10 mesi di reclusione per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla denuncia per l’inottemperanza all'ordine del questore di uscire dal territorio nazionale di un altro tunisino, che è stato anche segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di circa 0,15 grammi di eroina. Lo straniero, al termine delle attività di rito è stato espulso dal territorio nazionale.

Controlli straordinari sono stati effettuati anche nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge dove uno straniero di origini gambiane, in stato di alterazione da alcool, con precedenti di Polizia e sottoposto ad obbligo di firma, è stato trovato in possesso di due involucri di marijuana ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un altro tunisino, irregolare in Italia è risultato inottemperante all’ordine del questore a lasciare il Paese emesso il 28 febbraio scorso. A seguito di ciò è stato denunciato ed espulso dal territorio nazionale.

I controlli rientrano nel piano di attività di controllo del territorio disposte dal questore di Perugia Antonio Sbordone.