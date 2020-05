È la storia di un 34enne di Assisi appassionato di alpinismo che, attraverso una piattaforma social dedicata anche allo shop online ed al libero scambio di materiale sportivo, ha risposto ad un annuncio di vendita di un set di attrezzi al prezzo di euro 235. ll 34enne, come da accordi presi con la persona titolare dell’annuncio, ha versato sul conto corrente fornitogli la somma richiesta. Purtroppo il mal capitato, trascorso un cospicuo margine di tempo, non si è visto recapitare il materiale in questione. Ha capito di essere stato truffato e ha sporto denuncia al commissariato di Assisi, che dopo indagini è risalito a un 36enne abruzzese denunciandolo.