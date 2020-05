La guardia di finanza del comando provinciale di Perugia hanno scoperto un centro di benessere che, in piena emergenza Coronavirus e nonostante le prescrizioni disposte per il contenimento del contagio, era regolarmente aperto con tanto di cartelli che invitavano a effettuare prenotazioni.

I finanzieri, una volta entrati nella struttura, hanno riscontrato la presenza di lettini e strumenti per massaggi già pronti per l’uso senza che il personale ia stato in grado di fornire alcuna motivazione plausibile che potesse giustificare l’apertura dell’attività.

Per il centro benessere, sono previste sanzioni economiche e la chiusura provvisoria per cinque giorni, il prefetto potrà disporre ulteriori misure restrittive una volta valutata la gravità della violazione.