Controlli di polizia al percorso verde, denunciati due spacciatori con venti grammi di droga

Gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due uomini, uno di 27 e l'altro di 24 anni, al termine di una serie di controlli effettuati nel territorio tifernate.

Durante l'operazione lungo il percorso verde lungo il fiume Tevere nell'ambito dell'attività legata all'emergenza Coronvirus è stata notata un’autovettura da dove, al passaggio dei poliziotti, uno degli occupanti ha effettuato un movimento repentino verso i sedili posteriori del mezzo. L'immediato controllo all'interno del veicolo ha permesso di scoprire un involucro in cellophane contenente 26 confezioni di marijuana confezionati singolarmente. Entrambi gli occupanti sono stati sottoposti a un ulteriore controllo nel quale è stata trovata nelle tasche dei pantaloni del passeggero la somma di 200 euro, chiari indizi secondo gli inquirenti dell’attività di spaccio. Nelle abitazioni dei due uomini è stato rinvenuto un astuccio in similpelle di colore nero contenente un altro grammo e mezzo di droga.