Ancora un incendio nella zona del Trasimeno, questa volta lunedì 11 maggio ha interessato Petrignano del Lago, frazione di Castiglione del Lago. Ha preso fuoco un annesso agricolo con conseguenze abbastanza pesanti, visto che sul posto è dovuto intervenire anche un equipaggio del 118 per prestare soccorso a un uomo, rimasto intossicato. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Decisamente pesante, invece, il bilancio per quanto concerne la rimessa degli attrezzi, andata letteralmente in fumo. Sul posto hanno operato due squadre di vigili del fuoco provenienti da Perugia e una di supporto da Città della Pieve. A Pasquetta un incendio analogo nella frazione di Vitellino (leggi qui).