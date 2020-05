Domenica 10 maggio una pattuglia della polizia municipale di Città di Castello, coordinata dal capitano Andrea Rondoni, è intervenuta alla Muzi Betti dove una donna di 69 anni ospite della casa di riposo, mentre passeggiava nel parco della struttura, è caduta accidentalmente finendo nella folta vegetazione presente in prossimità del torrente Scatorbia, dove è rimasta incastrata senza però scivolare in acqua. Oltre al personale sanitario della Muzi Betti, sono prontamente intervenuti sul posto una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 presso l'ospedale di Città di Castello per i necessari accertamenti. Per la donna solo lievi ferite.