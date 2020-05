I vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono stati letteralmente bersagliati di telefonate nel pomeriggio di domenica 10 maggio poco dopo le 18 per un incendio sterpaglie tra Pontebari e San Giacomo, lungo la pista ciclabile. Il fumo era visibile da lontano, per questo le telefonate al centralino sono state numerose. Quasi in contemporanea i colleghi del distaccamento di Foligno sono dovuti intervenire a Sant’Eraclio, anche qui per un incendio sterpaglie. Le fiamme e il fumo si vedevano da lontano, per questo motivo in tanti hanno chiamato il distaccamento folignate.