In casa si annoiava, Facebook lo usa poco, in compenso ha tanta voglia di fare e amore per la sua città, Assisi. E così "lo zio Gianni" Camerin ha deciso di armarsi di scala e bastone e, in sicurezza e rispettando il limite della vicinanza all'abitazione, di ripulire i muri della zona in cui abita. Un gesto di grande senso civico che gli è anche valso il grazie dell'amministrazione comunale, che lo chiamato per complimentarsi con lui. “Lo conoscono tutti perché lui si prodiga per tutti quando abbiamo bisogno di qualcosa”, spiega la famiglia, che ha voluto condividere questo piccolo gesto di senso civico. All’età di ottanta anni, nelle mattinate di quarantena da Coronavirus ma anche con la Fase 2, lo zio Gianni ha infatti ripulito il “filatoro”, Vicolo Illuminati e le scalette che da Fontebella scendono per i vicoli. “Invece di stare su Facebook o chiuso in casa, rispettando le distanze e in sicurezza ha preferito dedicarsi a qualcosa di utile. E in questi giorni si è dedicato alla pulizia di vicoli, con una scala e un bastone per sradicare le erbacce. Tutti rifiuti che - conclude la famiglia - ha poi raccolto e smaltito. Un gesto concreto per aiutare il prossimo e soprattutto la sua amata Assisi”, e premiato, in attesa di un ringraziamento faccia a faccia, con una telefonata del sindaco allo "zio Gianni", come lo chiamano tutti.