Nella serata di sabato 9 maggio, i carabinieri di Gubbio hanno portato a termine una brillante operazione che ha permesso lo smantellamento di un’imponente attività di spaccio di droga al dettaglio messa in piedi da due cittadini albanesi di 27 e 37 anni, domiciliati a Perugia, che sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. E’ bastato poco ai militari del Comando di Gubbio per capire che all’interno di un’area boschiva in località Mengara, nelle ultime settimane era stata posta in essere una prolifica attività di spaccio, via via in espansione. Nella giornata di sabato, al tramonto, a seguito di un ulteriore riscontro dell’attività, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile coadiuvati da quelli delle stazioni di Gubbio e Sigillo, sono intervenuti bloccando gli spacciatori. Meno di un mese fa un'altra operazione era stata portata a termine sempre a Gubbio (leggi qui).