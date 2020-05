Il fatto

Le case popolari a Spoleto pronte da anni ma non sono assegnate. Danni ingenti dai vandali - LE FOTO

La storia delle case popolari di via dei Filosofi a Spoleto va avanti da anni. Pronto ma non consegnate agli utenti, nel frattempo sono in mano a vandali che le danneggiano come mostrano chiaramente le foto. E l'amministrazione comunale prende posizione. SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 9 MAGGIO