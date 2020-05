Umbria, 17 arresti a Terni in un'operazione antidroga: bloccati italiani, marocchini e tunisini

E' di 17 arresti il bilancio dell'operazione antidroga che ha visto impegnata la polizia di Terni in collaborazione con le questure di Livorno e di Lodi, il Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, l’unità cinofila di Nettuno (Roma) e la polizia di frontiera di Fiumicino. A finire in manette, non solo nella città dell'acciaio, sono stati italiani, marocchini e tunisini che alle prime ore dell'alba di giovedì 7 maggio si sono visti bloccare dai poliziotti.

Gli agenti hanno eseguito diverse misure cautelari, emesse dal gip di Terni, su richiesta della Procura della Repubblica, per spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di soggetti appartenenti a una rete criminale multietnica attiva nel centro storico e in altre zone della città. A carico degli arrestati anche l'accusa di estorsione nei confronti dei clienti che non onoravano i pagamenti della droga con minacce, aggressioni e atti di vandalismo.