E' morto nella sua abitazione di Ponte Rio a Todi il dottor Tommaso Baccarelli, 91 anni, medico curante, oltre che di un gran numero di cittadini tuderti, per 18 anni consecutivi della Beata madre Speranza, da lui assistita dal 1975 fino all’ultimo respiro nel 1983. Anche il regista Pupi Avati, nelle sue frequenti visite nella città di Jacopone, si rivolgeva a lui per questioni di ordine medico. Il dottor Baccarelli aveva frequentato il liceo classico Jacopone da Todi (con non pochi sacrifici visto che si spostava da Pantalla, suo paese d’origine, fino a San Fortunato, sede della scuola nella la parte più alta della città, ogni giorno e con ogni tempo in bicicletta e su strade allora tutte in sterrato) e si era laureato in Medicina e Chirurgia, specializzandosi in Cardiologia, all’università di Perugia.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL’UMBRIA DI GIOVEDI’ 7 MAGGIO