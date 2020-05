Droga, un uomo di 37 anni è stato arrestato nel corso di un controllo a San Mariano di Corciano mentre era a bordo della propria autovettura. Gli agenti della squadra volante gli hanno sequestrato 31 grammi di cocaina. All'uomo, già condannato per direttissima, è stato contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ha patteggiato due anni di reclusione. A tradire il 37 enne è stato il suo nervosismo alla vista degli agenti. Ma è stata un’altra la ragione che ha indotto gli investigatori della Squadra Mobile ad approfondire il controllo nei suoi confronti: nel giro di pochissimi minuti, infatti, il telefono cellulare del 37enne ha ricevuto un numero anomalo di chiamate, ciascuna delle quali non faceva che accrescere la sua agitazione. Percependo che qualcosa non quadrava, i poliziotti hanno allora proceduto alla sua perquisizione, ed in tal modo hanno trovato 11 involucri contenenti altrettante dosi di cocaina, nonché un’ulteriore busta contenente una quantità più abbondante della medesima sostanza stupefacente.