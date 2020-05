L'amministrazione comunale di Assisi ha sospeso la zona a traffico limitato (Ztl in sigla) agevolando l'accesso al centro storico e alle zone Via Becchetti-Via De Gasperi di Santa Maria degli Angeli per facilitare residenti, esercizi commerciali aperti e per ogni eventuale necessità connessa alla emergenza sanitaria. Quindi tutti i giorni feriali, prefestivi e festivi il centro storico è aperto 24 ore su 24 per tutti i veicoli, tranne quelli destinati al trasporto merci che nei giorni festivi non possono circolare e nei giorni feriali (e solo per motivate operazioni di carico e scarico) possono circolare dalle 6 alle 10. Libero accesso alle zone Via Becchetti-Via De Gasperi di Santa Maria degli Angeli dove viene sospesa la zona a traffico limitato che prevedeva la chiusura nei giorni festivi dalle 8 alle 01 e tutti i giorni feriali dalle 19,40 alle 01. In settimana sono stati già riaperti parchi e aree verdi (leggi qui).