Due giovani di origini albanesi di 21 anni, entrambi con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Spoleto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso dell’esecuzione di un servizio di controllo del territorio finalizzato anche ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento anti Covid 19, hanno notato un uomo che, dopo essere uscito dalla propria abitazione, cedeva un frammento di hashish ad una donna ferma in strada. A quel punto è scattata la perquisizione dell’abitazione poi risultata essere in uso ai due indagati che ha consentito di rinvenire ulteriori 28 dosi di cocaina, occultate in un cassetto, e circa 640 euro in contanti. I due sono stati denunciati alla Procura di Spoleto mentre la donna sarà segnalata alla Prefettura di Perugia quale assuntrice di droga. E questa è solo l'ultima operazione anti droga di una lunga serie (leggi qui).