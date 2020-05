E’ stata firmata l’ordinanza del sindaco Luca Carizia con cui, dal 5 maggio, vengono riaperti, regolamentati e riorganizzati i mercati settimanali del martedì a Pierantonio, del mercoledì e del sabato ad Umbertide capoluogo limitatamente alla sola vendita su area pubblica di generi alimentari. Con l’ordinanza viene rivisto l’intero assetto dei mercati di generi alimentari in modo tale da consentire il loro svolgimento e garantendo al contempo il rispetto delle misure igienico-sanitarie dettate dalle autorità nazionali per il contenimento del Coronavirus. La rielaborazione degli spazi ridefinirà i posteggi in modo che vengano rispettate le misure previste dalla normativa nazionale. Tempi più lunghi per la riapertura dei cimiteri (leggi qui).