Quattrocento presse in fiamme a Ramazzano, alla periferia di Perugia. L'allarme è scattato poco prima delle 20, sul posto i vigili del fuoco partiti dalla centrale operativa di Madonna Alta con tre mezzi. Le operazioni si sono allungate per colpa del vento ma i danni sono stati comunque circoscritti. Nell'incendio non sono rimaste coinvolte persone. L'intervento è durato circa un'ora. Nella notte i vigili del fuoco erano dovuti intervenire a Passignano sul Trasimeno per l'incendio che si è sviluppato al primo piano di un'abitazione. All'origine delle fiamme, secondo quanto appreso, una canna fumaria. Neanche in questo caso sono per fortuna rimaste coinvolte persone.