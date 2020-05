Umbria, finanziata la Carta Tuttotreno. La Giunta regionale ha deliberato, nella sua ultima seduta, uno stanziamento definitivo di 420.000 euro l’anno, per ognuno degli anni 2020-21-22.

“Uno stanziamento certo – ha sottolineato l'assessore competente, Enrico Melasecche - rispetto alla aleatorietà precedente che è definitivo e strutturato nel bilancio regionale salvo aggiustamenti in base alla risposta che riceverà”.

I pendolari vincono una battaglia nella quale da tempo erano impegnati. Quanto all’accesso alla nuova Carta si è ritenuto di mantenere le stesse tre fasce Isee in modo da graduare il costo in base alla capacità di reddito riducendo però di una percentuale rispettivamente del 25, del 20 e del 15% gli importi dell’anno passato a carico degli utenti, non potendo ad oggi presumere anche in ragione degli sconvolgimenti in atto quanti saranno coloro che intendono rinnovarla ipotizzando in futuro uno standard di circa 800 fruitori.

La decorrenza formale del provvedimento si avrà dal prossimo 25 maggio.