Delicato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello. In via Tusicum ad Umbertide, in una abitazione è stato trovato un uomo che si era chiuso a chiave a più mandate e che non dava segni di vita. I vigili del fuoco per entrare in casa sono saliti con la scala nella terrazza e poi hanno aperto la finestra. lo hanno trovato disteso a terra, ma vivo. I sanitari del 118 lo hanno visitato e viste le condizioni l’hanno trasferito all’ospedale di Città di Castello in codice rosso. Nella stessa giornata era andata decisamente peggio a una signora di Città di Castello, ritrovata morta dentro casa (leggi qui).