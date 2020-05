Diretta televisiva per i funerali di Giovanni Colaiacovo, presidente della Colacem spa, in calendario lunedì 4 maggio alle ore 15 nella chiesa di San Pietro a Gubbio. Le esequie funebri infatti saranno trasmessa dalle ore 14.45 in diretta televisiva su Trg (canale 11 della numerazione Umbria) e pure in streaming. Una scelta ragionato per favorire una forma di partecipazione anche ai tantissimi eugubini e non che in questi giorni ne hanno fatto richiesta. Una scelta che permette anche il rigoroso rispetto delle disposizioni governative in materia di contenimento del Covid 19. Sempre lunedì alle ore 15, in segno di lutto, gli stabilimenti del Gruppo suoneranno la sirena e i dipendenti osserveranno un minuto di silenzio.