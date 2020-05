Umbria, incendio in una abitazione a Passignano spento dai vigili del fuoco

Lavoro per i vigili del fuoco nella notte in Umbria, in provincia di Perugia. Squadre della centrale con il supporto della squadra di Castiglione del lago, sono intervenute intorno alle ore una di domenica 3 maggio, in località Trecine nel comune di Passignano sul Trasimeno. Qui è scattato l'allarme per le fiamme che sono divampate in una casa.

I vigili del fuoco sono quindi accorsi per spegnere l'incendio nell'abitazione. Le fiamme - secondo quanto è stato riferito - si sono sviluppate al primo piano della casa e hanno interessato alcuni mobili. Probabilmente - secondo una prima ricostruzione, all'origine delle fiamme c'è la canna fumaria. Nessuna persona è rimasta coinvolta.