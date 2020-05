È stata firmata l’ordinanza sindacale con cui viene prorogata per un'altra settimana, quindi fino al 10 maggio compreso, la chiusura dei cimiteri presenti nel Comune di Umbertide. Sarà garantita l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme e delle ceneri in base alle disposizioni vigenti legate al contenimento del Coronavirus. Per quanto riguarda i parchi, le ville e i giardini pubblici torneranno accessibili al pubblico a partire da lunedì 4 maggio, ad esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che resteranno chiuse. Proprio di recente è stata riportata all'antico splendore la pineta Ranieri. Scrive il sindaco Luca Carizia: "Si invita la cittadinanza a rispettare tutte le misure previste, altrimenti il sindaco potrebbe ridisporre la temporanea chiusura di queste aree".