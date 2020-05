Avanzano i lavori di manutenzione programmata sul tratto umbro della E45. In particolare, tra Marsciano e Casalina sono in corso i lavori di risanamento della pavimentazione su un tratto sulla carreggiata sud (direzione Roma) per circa 7 chilometri complessivi, per un investimento di 5 milioni di euro. Per consentire l’avanzamento dei lavori, a partire da sabato 2 maggio è stato chiuso anche lo svincolo di Ripabianca in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma, oltre allo svincolo di Marsciano-Collepepe che resta chiuso sempre in direzione Roma. Il completamento dei lavori è previsto entro fine giugno. Sulla E45 spesso capita di imbattersi in lavori.