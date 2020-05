Coronavirus, anche a Perugia sequestri di mascherine irregolari. Operazione della guardia di finanza di Modena

Hanno riguardato anche la provincia di Perugia - oltre a quelle di Milano, Como, Trento e Reggio Emilia - tre operazioni del comando provinciale della guardia di finanza di Modena, che hanno portato al sequestro di oltre 157mila mascherine non conformi ai prescritti requisiti di sicurezza. Il valore della merce sequestrata si aggira sugli 800mila euro.

La prima operazione ha consentito di individuare e sequestrare, presso un’azienda con sede a Sassuolo, 132.800 mascherine irregolari provenienti da un fornitore cinese; un secondo sequestro, effettuato in un’altra azienda con sede a Modena, ha portato alla scoperta di 10.470 mascherine, sempre di provenienza cinese, il cui certificato di conformità era stato rilasciato da una società non autorizzata; nella terza operazione sono stati sequestrati altri 13.884 pezzi presso gli acquirenti della merce, dislocati nelle province di Milano, Como, Trento, Reggio Emilia e Perugia.

I titolari delle aziende coinvolte nelle due operazioni, responsabili dell’illecita commercializzazione dei presidi sanitari, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, a piede libero, per le ipotesi di reato di frode in commercio e nelle pubbliche forniture.