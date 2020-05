Università di Perugia, nasce il maxi dipartimento di Medicina: corsa a tre per la direzione

L’Università degli studi di Perugia ha accorpato i tre dipartimenti di medicina in uno solo: il dipartimento unico di Medicina e chirurgia. La delibera del cda d’ateneo, firmata mercoledì, diventa efficace per l’anno accademico 2020/2021. Annullata la tripartizione in Medicina, Medicina sperimentale e Scienze chirurgiche. Questo, stando a una nota dello Studium, per puntare “all’internazionalizzazione, all’allargamento dell’offerta formativa e a una rinnovata vocazione multidisciplinare”.

L’obiettivo è anche incrementare “capacità attrattiva e competitività scientifica”. Nel nuovo dipartimento afferiranno 204 docenti, la quasi totalità dei professori e dei ricercatori in servizio presso i tre dipartimenti esistenti. L’istruttoria per la riforma è durata nove settimane. La governance sarà eletta prima nuovo anno accademico. Rieletti i rappresentanti degli studenti e dei tecnici, insieme ai docenti voteranno il direttore. Periodo previsto: metà novembre. Per il rettore, Maurizio Oliviero, “questa prima importante riforma dell’organizzazione interna dell’Università segna l’avvio di un percorso grazie al quale l’ateneo torna a proporsi come protagonista della comunità scientifica nazionale e internazionale. La nostra area medico-chirurgica, ora dotata di una struttura dipartimentale all’altezza delle qualità espresse dai nostri studiosi, rappresenterà un punto di riferimento importante sia nella proposta didattica rivolta ai nostri studenti sia nel contributo nelle scienze cliniche, precliniche e chirurgiche”. Docenti che nell’emergenza sanitaria in corso ”hanno saputo mantenere lo sguardo rivolto al futuro consentendo alla nostra Università di adeguare le proprie strutture alle sfide che richiedono al mondo accademico un impegno sempre crescente per il progresso della nostra società”. L’opera di semplificazione si deve al professor Daniele Porena, delegato alle riforme, secondo il quale “il dipartimento unico pone fine alla separazione in tre distinti dipartimenti vissuta come una limitazione dai docenti per le rispettive attività didattiche e scientifiche. La nuova struttura sarà in grado di erogare con modalità più stabili le attività didattiche in favore degli studenti, favorendo con ciò anche la continuità e il dialogo scientifico tra le diverse e preziose componenti che animano l’intera area medico-chirurgica”. Insomma meno dispersione di risorse, più autorevolezza e soprattutto meno poltrone. Una riunificazione propedeutica alla convenzione tra università e Regione per l’assistenza. Chi sarà a dirigere il nuovo maxi dipartimento? E’ corsa a tre. Ma non sono esclusi altri candidati. I numeri di docenti e ricercatori sono dalla parte del dipartimento (ormai ex) di Medicina, diretto da Giuseppe Ambrosio. Subito dietro Stefano Eramo, che dirige Scienze Chirurgiche e Paolo Puccetti di Medicina sperimentale.