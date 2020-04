Un uomo di origini siciliane residente a Bastia Umbra e già noto alle forze dell'ordine è stato sanzionato, con tanto di revoca della patente di guida, sequestro del mezzo con futura confisca e un divieto di ritorno dal Comune di Bettona, per aver sconfinato tra i Comuni nonostante sia ancora vietato senza fondato motivo. Il 46enne è stato sorpreso nel corso dei controlli del territorio da parte dei carabinieri di Bettona, dipendenti dalla compagnia di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli. Ha provato a invertire il senso di marcia, ma partito l'inseguimento è stato raggiunto poco dopo. E in questi ultimi periodi i controlli si sono ulteriormente intensificati e non solo nel comprensorio assisiate.