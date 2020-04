Due lutti nel giro di poche ore a Gubbio. Il sindaco Stirati ha espresso il suo cordoglio per il primo eugubino morto per Coronavirus. “Esprimo la mia più profonda partecipazione al dolore della famiglia - ha detto - anche in considerazione del fatto che ho seguito sempre da vicino i nostri concittadini colpiti dal contagio e questo ha creato fra noi un rapporto di vicinanza e familiarità. Esprimo inoltre l’amarezza e il dolore per questo primo triste. A nome mio e dell’ amministrazione comunale giungano alla famiglia della persona scomparsa le più sentite condoglianze”. Poche ore dopo, per cause che nulla hanno a che vedere con il Covid 19, la città ha pianto la scomparsa dell'imprenditore Colaiacovo (leggi qui).