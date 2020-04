Si è chiuso in pochi giorni il mistero del furto perpetrato lo scorso 20 aprile nella chiesa della Madonna delle Grazie di Città di Castello (leggi qui). Dopo qualche giorno, grazie alle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Città di Castello guidata dal capitano Palermo, il lieto epilogo della vicenda, con la restituzione del maltolto al parroco del santuario don Andrea, il quale ha ringraziato di cuore i carabinieri per l’impegno e la professionalità dimostrata, ma soprattutto per aver preso a cuore un furto molto simbolico che aveva scosso profondamente la comunità. Sul conto delle 33enne intanto, deferita per l’ipotesi di furto aggravato, sono in corso ulteriori accertamenti in relazione ad altri furti consumati nelle scorse settimane.