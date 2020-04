A Pozzuolo Umbro, nel corso di un servizio finalizzato all’attività di prevenzione e repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, i carabinieri della locale stazione congiuntamente con quelli di Castiglione del Lago, hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, un 42enne, cittadino italiano, residente nel comune di Castiglione del Lago, celibe, gravato da precedenti di polizia per analoghe tipologie di reato.L’uomo, fermato dai militari in abiti civili in località Bologni, si trovava a bordo della propria auto parcheggiata lungo la strada ed era intento a cedere una dose di stupefacente ad un cinquantasettenne, senza accorgersi dei militari in borghese. Ben occultati all’interno sono stati ritrovati nove involucri di cellophane trasparenti termosaldati, contenenti cocaina dal peso complessivo di 21 grammi circa e una somma di denaro contante pari a 360 euro.