Sesso ai tempi del Coronavirus, in una strada di Bari filmato rapporto orale con la mascherina

Il sesso, ai tempi del Coronavirus, si fa anche in strada. Basta spostare un attimo la mascherina e via...

Sta facendo il giro del web la notizia pubblicata, con tanto di video, da "Il Quotidiano italiano Bari", di una coppia barese che, fema su un marciapiede, non ha resistito alla tentazione di lasciarsi andare.

Il video - girato in pieno centro a Bari, in via Celentano - mostra un uomo in piedi e una donna di fronte a lui, con lei che, dopo essersi scoperta la bocca dalla mascherina, pratica un rapporto orale a lui, noncurante dei curiosi che hanno anche filmato la scena. "Una coppia - osserva Il Quotidiano - si è lasciata a andare in pubblico convinta dalla strada deserta per il cCoronavirus, ma non ha pensato di dare un'occhiata sui balconi".

Il video è visibile cliccando su questo link:https://www.facebook.com/QIBari/videos/767536783775277/