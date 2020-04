Data per morta si sveglia nel sacco dei cadaveri nella sala mortuaria

di Pietro Paolo Savini

E' l'incubo di molti esseri umani: venir dati per morti e finire chiusi in una bara quando, invece, si è ancora in vita. Immaginabile, quindi, lo spavento che deve aver avuto Gladys Rodriguez Duarte, una donna di 46 anni, che - data per deceduta - si è svegliata all'improvviso ritrovandosi chiusa in un sacco di plastica per cadaveri lasciato in un obitorio.

E' accaduto sabato 11 aprile 2020 in Paraguay e ne dà notizia il 15 aprile 2020 il tabloid inglese Metro che a sua volta riprende i fatti raccontati dai media paraguaiani e pubblica anche una foto della sfortunata protagonista con i suoi familiari.

La signora Gladys Rodriguez Duarte - racconta Metro - si era recata nella Clinica di San Fernando, nella città di Coronel Oviedo, una città di 84 mila abitanti, capoluogo del dipartimento paraguaiano di Caaguazù. Doveva sottoporsi a una serie di controlli medici perché, malata di cancro, era preoccupata degli alti livelli della sua pressione sanguigna. Era accompagnata dal marito Maximino Duarte Ferreira e dalla figlia Sandra.

Durante la visita la donna ha perso i sensi e dopo due ore di tentativi di rianimarla un medico ne ha decretato la morte comunicandolo ai familiari. Nel frattempo la donna era stata chiusa in una sacca di quelle che si usano negli obitori per conservare i cadaveri da sottoporre ad autopsia. Fortunatamente però i medici, vista la grave malattia che le era stata diagnostica, hanno deciso che non era necessario l'esame autoptico, e hanno stabilito che la sacca con il corpo fosse direttamente inviata a un centro funerario per poi procedere alle esequie. I dipendenti del centro funerario sono quindi andati a prelevare il sacco ma quando sono arrivati nella sala mortuaria della loro struttura si sono accorti che la donna si muoveva. Hanno quindi aperto il sacco è hanno scoperto che Gladys Rodriguez Duarte in realtà era viva e si stava lentamente riprendendo.

La donna - racconta quindi nel suo articolo Harrison Jones, giornalista di Metro nel suo articolo - "è stata immediatamente portata in una delle strutture mediche dell'Istituto di previdenza sociale del Paraguay e messa sotto osservazione. E' viva,, ma le sue condizioni attuali non sono state chiarite". Trasportato in ospedale anche il personale del Centro funerario, rimasto sotto choc.

Il marito della donna, intervistato dalla tv paraguaiana Tv Air, ora ha sporto denuncia e accusa il medico di "non aver fatto tutto il possibile per rianimarla e, con il suo comportamento, di averla fatta realmente morire, non tanto da una malattia, quanto dalla paura". Per fortuna poi, non si è deciso di procedere immediatamente a un'autopsia, altrimenti la vicenda sarebbe potuta finire sicuramente peggio. Come nel film cult degli anni '70 "La corta notte delle bambole di vetro" del regista Aldo Lado, famoso per la scena in cui sul lettino d'un obitorio di Praga, il corpo del giornalista americano Gregory Moore attende d'essere sottoposto ad autopsia. Ma l'uomo in realtà non è ancora morto: precipitato in uno stato catalettico, appare ben consapevole di quanto sta avvenendo e vede tutto quello che sta accadendo. Anche il bisturi che gli piomba dritto al cuore (nella foto sotto la scena più famosa).