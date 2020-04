Terremoto, forte scossa in provincia di Piacenza: magnitudo 4.2. Si segnalano danni

Forte scossa di terremoto in provincia di Piacenza, nel territorio comunale di Cerignale. Alle ore 11.42. I sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 4.2. Il terremoto all'interno delle abitazioni ha causato la caduta di bicchieri e altri oggetti dai mobili e si segnalano danni. Ovviamente paura tra i cittadini. Molti sono scesi in strada, decine le telefonate ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Una scossa di terremoto più leggera era stata registrata nella stessa area già nella serata di mercoledì 15 aprile, alle ore 22.02. Giornata che tra l'altro era stata ricca di scosse in tutta Italia, ben cinque con magnitudo superiore a 2 in diverse regioni del Paese.