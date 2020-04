Lieve scossa di terremoto nel centro Italia. Magnitudo 2.4 in provincia di Macerata

Ancora un lieve terremoto nel centro Italia. Gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 16.17 dell'8 aprile hanno registrato una scossa di magnitudo 2.4 in pieno Parco dei Sibillini. L'epicentro, infatti, è stato individuato in provincia di Macerata e per l'esattezza a Castelsantangelo sul Nera, ad una profondità di nove chilometri. Naturalmente non ci sono stati danni a cose o persone e nel complesso il movimento tellurico non è stato avvertito dalla popolazione. Poco meno di un'ora dopo una scossa lievemente più forte, di magnitudo 2.9, è stata registrata in provincia di Pordenone. In questo caso l'epicentro è stato individuato nel territorio comunale di Claut.

Guarda anche Lieve scossa in provincia di Siena