Incendio casa Mario Draghi in Umbria, il sindaco Fausto Risini: "Nessun problema di stabilità della struttura"

Sull'incendio alla canna fumaria della casa in Umbria di Mario Draghi, il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, fa sapere di avere avuto la relazione dell'intervento dei vigili del fuoco, che confermano l'incidente: "Non ci sono problemi di stabilità della struttura - dichiara - E' stata eseguita la verifica sulle parti interessate dall'incendio. Il rogo alla canna fumaria della casa di Mario Draghi è stato spento in tempi rapidi. Si è rivelato un incidente non grave, che capita non di rado. In questo caso si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco". Il primo cittadino era a conoscenza della presenza dell'ex presidente della Bce nell'immobile nel suo comune, ma non in maniera ufficiale. "Quando arriva lo so perché vedo la sua scorta, ma non mi vengono comunicate notizie ufficiali in tal senso".

Alessandro Antonini

