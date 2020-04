Incendio casa di Mario Draghi in Umbria. E' stato un incidente, i vigili del fuoco escludono l'atto doloso

E' stato spento nella notte tra il 7 e l'8 aprile, nel giro di qualche ora, l'incendio che ha interessato la canna fumaria e una parte del tetto della casa di Mario Draghi in Umbria, a Città della Pieve. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una chiamata di soccorso, hanno sedato il rogo ed evitato che si propagasse alle altre porzioni dell'immobile, situato in località Monte. È stato accertato che si è trattato di un incidente e non di un atto doloso, fanno sapere i vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate dopo cena, l'intervento dei pompieri si colloca tra le 22 e le 23. Le segnalazioni sono arrivate anche dai vicini, che hanno visto - e fotografato - i lampeggianti dei vigili del fuoco nei pressi dell'abitazione dell'ex presidente della Bce.

Alessandro Antonini