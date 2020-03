Terremoto centro Italia: lievi scosse in Umbria, Marche, Emilia e Toscana

Scosse di terremoto nel Centro Italia. Diversi eventi sono stati registrati dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alle ore 11.17 si è verificata una scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a 5 chilometri da Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia. Meno di due ore più tardi, alle 13.14, sisma con epicentro a tre chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata: magnitudo 2.1. Il terremoto più forte alle 13.58, epicentro in mare, davanti alla costa marchigiana, all'altezza di Senigallia. Eventi sismici sono stati registrati anche a Chiusdino (Siena, ore 0.08, magnitudo 2) e Casalfiumanese (Bologna, ore 11.28, magnitudo 2.4).

