Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 nel centro Italia. Epicentro in provincia di Macerata, a 40 km da Foligno

Scossa di terremoto nel centro Italia. Il sisma di magnitudo 3.3 è stato registrato dalle strumentazioni dell'Istituto di geofisica e vulcanologia alle 5.49. Epicentro a cinque chilometri dal piccolissimo comune di Monte Cavallo (130 abitanti) in provincia di Macerata, a 40 chilometri da Foligno. Profondità di nove chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma per fortuna non ci sono conseguenze. Anche nei comuni dei dintorni, da Visso a Pieve Torina, da Ussita a Fiastra, il terremoto è stato percepito nitidamente. Poco meno di un'ora prima, alle 4.56, una scossa di magnitudo due era stata registrata a Camaiore, in provincia di Lucca. Epicentro a soli quattro chilometri di profondità.

