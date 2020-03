Coronavirus, fabbrica si riconverte: dai materassi alle mascherine e le regala

Dal 1960 produce materassi e tappezzeria. Ma davanti all’emergenza Coronavirus la storica ditta Trovato di Giarre, in provincia di Catania, ha deciso di fabbricare, e regalare, mascherine in tessuto, lavabili. L’intento è quello di venire incontro alle carenze dei dispositivi di protezione. Da lunedì scorso, giorno di avvio della produzione, sono già 2000 le mascherine realizzate e regalate prima di tutto agli anziani, i più esposti al rischio di complicazioni in caso di contagio, e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli istituti bancari che non possono usufruire dello smart working.

«Stiamo assistendo non solo alla carenza di mascherine sul mercato ma anche a forme di sciacallaggio intollerabili, con prezzi ormai giunti alle stelle - commenta l’imprenditore Roberto Cavallaro - Per questo abbiamo deciso di fare la nostra parte ed aiutare la comunità a cui apparteniamo. Vogliamo dare il nostro personale contributo nella lotta a questo nemico invisibile». Le mascherine, realizzate con cotone e poliestere, sono quasi del tutto impermeabili all’acqua e presentano due strati di tessuto, uno interno ed uno esterno, ed una fibra protettiva tra i due strati.

Possono essere riutilizzate, lavandole in acqua calda per pochi minuti e poi asciugandole oppure disinfettandole con il vapore.