Coronavirus, Bergamo: Tg1 mostra fila di carri funebri al cimitero. "Una sepoltura ogni mezz'ora"

di Pietro Paolo Savini

Ha destato grande scalpore il servizio mandato in onda dal Tg1 delle ore 13.30 del 14 marzo 2020 - disponibile in replica anche su RaiPlay - che ha mostrato un aspetto dell'emergenza che sta vivendo in questo ore la città di Bergamo, la più colpita ora dall'emergenza Coronavirus.

Il servizio realizzato da un inviato della principale testata giornalistica della Rai ha mostrato le immagini che ritraggono file di carri funebri in coda davanti al cancello del cimitero centrale di Bergamo in attesa di entrare per procedere alle sepolture. Uno degli addetti del cimitero intervistato a distanza ha dichiarato che "è così ormai da ieri". "Praticamente - ha aggiunto - procediamo ormai a una sepoltura ogni mezz'ora... è una cosa mai vista prima".

Già il 13 marzo 2020 erano giunte notizie da Bergamo che riferivano di bare lasciate in attesa nelle chiese perché non c'è più posto negli obitori. Il numero delle vittime e dei ricoverati a seguito della pandemia di Coronavirus in tutto il Bergamasco sta crescendo di ora in ora a un ritmo che sembra inarrestabile.

L'Eco di Bergamo, quotidiano storico della città lombarda, ieri ha dovuto ampliare i tradizionali spazi dedicati ai necrologi arrivando alla pubblicazione record di addirittura 10 pagine.

Sempre la stessa edizione del Tg1, subito dopo questo servizio, ne ha mandato un altro durante il quale una giornalista ha riferito che la Protezione civile teme l'innalzarsi esponenziale dei numeri del contagio nei prossimi giorni sia nel Centro che nel Sud Italia a seguito dei comportamenti sconsiderati tenuti dalla popolazione fino a pochi giorni fa e dei rientri incontrollati dal Nord Italia.

