Coronavirus, arrestato esponente della 'Ndrangheta grazie al decreto #iorestoacasa

La lotta al Coronavirus è costata l'arresto ad un importante esponente della 'Ndrangheta, Cesare Antonio Cordì. L'uomo è stato prelevato dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, in contrada Monica di Bruzzano Zeffirio. Classe 1978, è appartenente alla cosca di Locri. Sono stati i militari delle compagnie di Bianco e di Locri e lo squadrone Cacciatori d'Aspromonte ad arrestare lo 'ndranghetista che era latitante dalla scorsa estate. L'uomo è stato individuato grazie alla violazione delle prescrizioni decise dal governo per l'emergenza Coronavirus col decreto #IoRestoaCasa: l’abitazione in cui si era rifugiato, hanno concluso i militari, non poteva essere solo il buen retiro di un onesto cittadino.

Guarda anche 'Ndrangheta, arrestati figlio e nipote del boss